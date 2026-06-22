パチンコ「海物語」シリーズのイメージガールとして抜擢されたことでも話題の西野夢菜が、イメージDVD『西野夢菜Dreaming』（竹書房）を6月26日にリリース。ファンが待ち望んだ今作は、彼女の魅力を余すところなく詰め込んだ珠玉の１作。 西野夢菜 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 気品溢れる上品な顔立ちと、透き通るような白い肌。画面越しでも伝わるその上質な