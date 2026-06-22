国連が定める「国際ヨガデー」の21日、福岡市の広場でヨガの魅力を知ってもらおうと体験会が開かれました。福岡市早良区の福岡タワー前の広場で開かれたヨガの体験イベントには約200人が参加しました。このイベントはヨガ発祥の地とされるインドの福岡総領事館が、ヨガをより多くの人に知ってもらおうと開いたものです■参加者「すっきりしました。風も涼しくてすごくすがすがしい気持ちです」■参加者「自然を感じな