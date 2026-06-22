[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]日本代表史上初となるW杯での4ゴールと、3点差以上での勝利--。過去4大会を経験してきた大ベテランも日本サッカーの成長に目を細めた。DF長友佑都(FC東京)はW杯第2戦のチュニジア戦後、「感慨深い。今回のチームは強いチームだと思っていたけど、なかなかW杯は難しい。こんなに大差で勝てるとは思っていなかった。日本が力がある証拠」と太鼓判を押し、「本当に優勝を目指し