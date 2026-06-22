開催：2026.6.22 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 4 - 3 [パドレス] MLBの試合が22日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパドレスが対戦した。 レンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディ、対するパドレスの先発投手はワンディ・ペラルタで試合は開始した。 3回裏、1番 ワイアット・ラングフォード 初球を打ってレフ