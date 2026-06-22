開催：2026.6.22 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 10 - 12 [カージナルス] MLBの試合が22日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとカージナルスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。 1回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打って右中間スタンドへのホームラン