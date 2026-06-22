◇米男子ゴルフツアー全米オープン最終日（2026年6月21日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）メジャー第3戦の最終ラウンドが行われ、65位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は1バーディー、4ボギーの73と伸ばせず、通算14オーバーでホールアウトした。優勝争いからは遠い位置で4日間の戦いを終えた松山は「残念でした。風がないこのコンディションで伸ばせない。まして順位がここまで下の方で伸ばせ