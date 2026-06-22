ABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話が、6月21日に放送された。旅の2日目には、デートに行けなかった年収2000万円の歯科医師が、昼間に別の男性とデートをしていた32歳のバツイチ美女を夜間に“お呼び出し”。ストレートな言葉でアピールする一幕があった。【映像】32歳美女の肩出しニットワンピ姿（全身姿）同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“