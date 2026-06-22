フリーアナウンサーの堀江聖夏が21日にInstagramを更新。ワンピース姿で筋肉をアピールすると、ファンから「凄い！」「素晴らしい」といった反響が寄せられた。【写真】そんなに膨張するの！？堀江聖夏、“部位”を披露堀江が投稿したのはワンピース姿のソロショット。写真には、穏やかな笑顔で佇む姿に混じって、スカートの裾をまくって筋肉が発達したふくらはぎをアピールする様子も収められている。彼女の発達したふく