仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第24回「軍師官兵衛！」が21日に放送され、村重（トータス松本）による想定外の行動が描かれると、ネット上には「最悪」「想像以上に酷いぞこれ」「マジで外道」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】激怒する妻・だし（山谷花純）第24回「軍師官兵衛！」より村重に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限