THE ANSWER編集部に来訪W杯・日本―チュニジア戦ドラゴン観戦記ドラゴン、恍惚――。サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、1次リーグF組で日本がチュニジアと対戦。4-0と快勝し、決勝トーナメント進出に前進した。2022年カタールW杯に続き、THE ANSWERで解説を務める元日本代表FW久保竜彦が東京・中目黒の編集部に来訪。世界を驚かせた日本の躍動を見守った。今回はそれに先立ち、観戦の様子をレポート