サッカー北中米Ｗ杯で日本時間２１日、日本代表がチュニジアと対戦し、過去苦戦してきた“魔の２戦目”を攻略して４―０で快勝した。オランダ戦に引き続き、試合会場のメキシコ・モンテレイで生観戦したお笑いコンビ「カカロニ」の２人はスポーツ報知の取材に、「こんなに安心して見られた試合はない」と称賛した。試合終了から約２時間がたっても、熱狂は冷めるどころか燃え盛るばかり。２人の声は自然に弾んだ。完封勝利に栗