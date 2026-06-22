◆ファーム・リーグ巨人３―６中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のブライアン・マタ投手（２７）が２１日のファーム・リーグ、中日戦（Ｇタウン）に先発し、５回無失点の好投を披露した。１軍再昇格を目指す右腕は「感覚も良かったですし、コーチたちと一緒に取り組んできたことがつながって良かった」と振り返った。最速１５７キロの直球に、カーブなど変化球を織り交ぜ、わずか６１球でまとめた。グラウン