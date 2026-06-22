女優の早瀬久美が21日までに自身のインスタグラムを更新。八王子FMのスタジオ同い年の女優で歌手のあべ静江と会ったことを報告。2ショットを披露した。 【写真】70年代の同い年アイドル変わらぬ可憐な姿を披露 早瀬は「早瀬久美のあの日をもう一度」を、あべは「あべ静江と太田美知彦のYou&Me」という番組を、八王子FMでそれぞれ持っていることからスタジオでバッタリ会ったことを報告。「時々顔を合わせるけど、前回