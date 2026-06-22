6月16日、臨床検査薬、受託臨床検査大手のH.U.グループホールディングスで異常事態が起きた。CEOだった竹内成和氏以下CXO4人全員が株主総会後に一斉退任したのだ。【画像】H.U.グループの新CEOとなった石川剛生氏発端は、米国の資産運用会社GMOによる株主提案に、社外取締役が過剰反応したことだった。ある日、H.U.の発行済み株式を9.35％まで買い進めたGMOが、経営改革についての「提案書」を送りつけてくると……。ジャーナ