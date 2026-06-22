鹿児島・霧島市の温泉施設で家族と入浴していた熊本県の5歳の男の子が行方不明になっています。行方不明になっているのは、熊本・八代市の保育園児・田中嶺臣ちゃん（5）です。21日午後3時35分ごろ、霧島市の温泉施設で「子どもが見当たらなくなった。川に落ちたかもしれない」と110番通報がありました。嶺臣ちゃんは家族湯で入浴していて、先に脱衣所に向かった両親がその後、嶺臣ちゃんがいないことに気づいたということです。温