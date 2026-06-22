〈なぜかインバウンドが急増中…岡山県南部“ナゾの観光地の駅”「宇野」には何がある？〉から続くJR宇野線、通称“宇野みなと線”。その終点の宇野駅は、かつて四国への玄関口として賑わい、いまでは直島をはじめとするアートアイランドを巡る旅の拠点として、外国人観光客が行き交うターミナルだ。【写真多数】ポツンと残された線路跡、市街地の中に現れるトンネル…わずか19年で消えた「ナゾの廃線」を一気に見る（全50枚）