アメリカとイランは21日、戦闘終結に向けた「覚書」の署名後、初となる直接協議を開始しました。一方、トランプ大統領がイランへの再攻撃を示唆したことにイラン側が反発していて、協議の進展は不透明です。バンス副大統領：ホルムズ海峡の開放や、イランの核開発計画の終結はすでに達成された。今後の課題はどのような成果を共に達成できるか。アメリカとイランは21日、仲介国のカタールとパキスタンを交え、戦闘終結に向けた4者