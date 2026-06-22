ANAクラウンプラザホテル千歳は、「ビアガーデン2026 世界が恋する、北海道」を7月1日から9月13日まで開催する。テーマは「世界が恋する、北海道」で、北海道産の肉や野菜を各国の調理法で仕上げた料理を食べ飲み放題で提供する。オープンキッチンでは、特製香辛料をなじませて焼き上げる北海道産ポークのバックボーンリブや、千歳近郊野菜の天ぷらを天むす茶漬けに仕立てた締めの一品などを用意する。そのほか、契約農家から届く