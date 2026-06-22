「最近、歩幅が少し狭くなった気がする」「ちょっとした段差でつまずきやすくなった」そんな変化に気づいたことはありませんか？そこで注目したいのが、「自力整体」という発想です。今回は、自力整体指導者の矢上真理恵さんに、一生後悔しない、足腰を整えるコツをうかがいました。※本稿のワークは書籍『すっきり自力整体』から抜粋・編集したものです。監修：矢上 裕（矢上予防医学研究所所長／自力整体考案者／鍼灸師・整体治