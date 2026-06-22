サウジアラビア代表は現地時間21日、FIFAワールドカップ2026・グループH第2節でスペイン代表に0−4で敗れた。試合後、サウジアラビア代表を率いるヨルゴス・ドニス監督が、FIFA（国際サッカー連盟）を通して試合を振り返った。現地時間15日に行われた第1節は、ウルグアイ代表の攻撃を最小失点に抑え、勝ち点「1」を積み上げたサウジアラビア代表だったが、第2節ではEURO2024を制した欧州王者に圧倒される。序盤の10分、右サイ