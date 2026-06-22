FIFAワールドカップ2026・グループG第2節が現地時間21日に行われ、ベルギー代表とイラン代表が対戦した。ベルギー代表は15日に行われた第1節のエジプト代表戦で、先制を許す苦しい展開を強いられたが、途中出場したロメル・ルカクがオウンゴールを呼び込む活躍を見せ、1−1のドローに持ち込んだ。対するイラン代表は、第1節のニュージーランド代表戦を2−2のドローで終えた。現在、イランは共催国の一つであるアメリカ合衆国