日本代表FWの華麗なワンタッチパスが海外から注目を集めている。森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０の快勝を収めた。この試合に先発した上田綺世は、好パフォーマンスを披露。自身の２ゴールに加え、圧巻のパスで３点目をお膳立てした。２−０で迎えた69分、田中碧が敵陣中央へ鋭い縦パスを差し込むと