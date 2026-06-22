上田の豪快な一撃を含めた4発でチュニジアを一切寄せ付けなかった日本(C)Getty Images流麗で、ダイナミックで、そして確実。現地時間6月20日に行われたチュニジア代表戦での日本代表は、間違いなく完璧だった。ともすれば、戦前から趨勢は日本側に大きく傾いていたのかもしれない。5日前にサブリ・ラムーシ監督を電撃的に更迭し、エルヴェ・ルナール監督を招聘したチュニジアは、スウェーデン代表に1-5と敗れたところからの抜