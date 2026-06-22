日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、高知県在住36歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：すぴかす年齢・性別：36歳・男性同居家族構成：本人、妻（36歳）、長女（9歳）、次女（7歳）居住地：高知県住居形態：賃貸職業：正社員年収：600万円金融資産：現預金250万円、リス