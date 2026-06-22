こんにちは。浜木綿子でございます。以前この連載で、バスに乗って知らない土地に行ってしまった失敗談をいたしましたね。実はまた、大失敗を経験しました。母からは「借金だけはしてはいけません」その日、行きつけの美容院を予約していたのですが時間が早かったので、お気に入りの洋服屋さんに立ち寄ったんです。なんと春の新作品がいっぱいあるじゃないですか。もううれしくてうれしくて、アレもコレも手に取ってレジへ─。