18番でティーショットを打つ山下美夢有＝21日、米ベルモント（AP＝共同）【ベルモント共同】米女子ゴルフのメイヤー・クラシックは21日、ミシガン州ベルモントのブライズフィールドCC（パー72）で最終ラウンドが行われ、7位から64と伸ばした山下美夢有が通算17アンダー、271で並んだロッティ・ウォード（英国）とのプレーオフを制して昨年11月以来のツアー3勝目を挙げた。勝みなみが通算13アンダーで7位、竹田麗央は11アンダー