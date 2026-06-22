できるリーダーは何が違うのか。キーエンス元営業マンのあさひさんは「組織の成果を最大化し、部下を勝たせる思考だ。これを象徴する5つの言葉がある。いずれも、キーエンス在籍時代に上司が授けてくれたもので、今でも私の仕事観の根幹を成している」という――。※本稿は、あさひ著『凡人が天才に勝つ最強の営業』（SB新書）の一部を抜粋・再編集したものです。■キーエンス上司の“5つの金言”私が凡人からはい上がる過程で折れ