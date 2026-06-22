「風、薫る」（NHK）のモチーフ、大関和（おおぜき・ちか）はキャリアのスタートから帝国大学附属病院外科看病婦取締となる。作家の青山誠さんは「看護婦としての優秀さは外科部長も認めるほどだったが、たった2年で帝大病院を辞めてしまった」という――。※本稿は、青山誠『大関 和 看護に人生を捧げた日本のナイチンゲール』（角川文庫）の一部を再編集したものです。■看護婦養成所第一期生が卒業明治21年（1888）10月にはなん