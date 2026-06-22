◆ 岩本氏「こうやって若手もどんどん出てきているのが、Aクラスのいる所以」オリックスの4年目外野手・杉澤龍が21日、西武戦に「8番・中堅」で先発出場。5回にプロ初となる2点本塁打を放った。スタメン起用に結果で応えた杉澤に対し、21日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・谷沢健一氏が「非常に目立ちましたよね。こういう選手がもっと出てくるとね、オリックスもね。スピードもあるし、甘い球を持ってい