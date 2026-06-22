生活基盤をおびやかす物価高が止まらない。『人新世の「黙示録」』（集英社シリーズ・コモン）を出した経済思想家の斎藤幸平さんは「社会に問うべきなのは、なぜ普通に働いている人が普通に暮らせないのか、だ」という――。■資本主義より社会主義を好むZ世代「ある『亡霊』が、アメリカを徘徊している。それは、Z世代の社会主義という亡霊だ」今のアメリカの若者を見ていると、マルクスにならって、こんなふうに言いたくなる。彼