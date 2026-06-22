◆ 谷沢氏は継投に疑問視「左打線が続くのに…」日本ハムは21日、ソフトバンクと対戦し0−8と大敗した。これで今季の対戦成績は1勝10敗となった。21日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・谷沢健一氏が「日本ハムは、先発投手は結構いるんですよ。むしろソフトバンクの方が少ないくらい、一軍から二軍に落ちたり出入りが激しい。ところが打つ方に関すると、なかなかソフトバンク打線を抑えきれない、そしてミ