◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２１日、東京Ｄで加入後初のブルペン入りし、実戦復帰へ弾みをつけた。ブルペン捕手を座らせて３０球を投じた左腕は「途中加入ということをちょっと考えたらやっぱりすぐ結果を残さないといけないですし、なるべく一日でも早く実戦に復帰したい」と燃える思いを口にした。自然と熱がこもっ