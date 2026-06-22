俳優の竹内涼真がサッカー日本代表の勝利に喜びを爆発させた姿が話題だ。日本テレビＷ杯スペシャルアンバサダーとして２０日（日本時間２１日）に行われた日本ーチュニジア戦を現地メキシコ・モンテレイ競技場で観戦、中継に出演した竹内。試合終了後の日本時間２２日までにインスタグラムを更新し「ＶａｍｏｓＪａｐａｎ！（がんばれ、日本！）」と記し、日本サポーターに囲まれ、森保一監督の「ＭＯＲＩＹＡＳＵ」とネーム