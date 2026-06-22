エジプト日本時間22日午前10時、G組のエジプトとニュージーランドが激突する。4度目の出場で悲願のW杯初勝利を狙う「ファラオ軍団」と、16年ぶりに世界舞台へ戻ってきた「オールホワイツ」。ベルギーが頭ひとつ抜ける組で、決勝トーナメント進出へ重要な一戦となる両国の特徴とキーマンを紹介する。上田綺世〈前編〉代表入りの裏に森保監督の長男が繋いだ縁「父が見たいと言っている」（法政大サッカー部元監督・長山一也）