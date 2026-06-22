銀行員がおすすめしているし、保険だから―そう信用しきってハンコを押した。それが自宅を追い出されるきっかけになるとも知らずに。切実な懇願〈私たちは、自宅を売却すると住む家がなくなります〉K子さんは切羽詰まった思いで、三菱UFJ銀行の大澤正和頭取に手紙を書いた。入札はすでに始まり、6月3日に結果が出た。買い手が決まれば、家族の思い出が詰まった自宅は第三者の手にわたる。〈競売を取り下げていただくよう、切にお願