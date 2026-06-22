突然ですが、「メタボ」が何の略か知っていますか？中高年の方は特に知っておきたい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「メタボリックシンドローム」でした！「メタボ」の正式名称は「メタボリックシンドローム」です。日本語では「内臓脂肪症候群」とも呼ばれます。内臓の周りに脂肪が過剰に蓄積した「内臓脂肪型肥満」に加えて、高血圧、高血糖、脂質異常のうち2つ以上が重なった状態を指します。それぞれの数値が軽