◇米男子ゴルフツアー全米オープン最終日（2026年6月21日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）メジャー第3戦の最終ラウンドが行われ、17位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は1バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの75を叩き、通算8オーバーでホールアウトした。久常は「パットがあまり入らなかった。残念です。ショットは打てているところが多かった。パットが今後の課題かな」と悔し