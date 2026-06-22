◇プロ野球セ・リーグ中日5-3巨人（6月21日、東京ドーム）8回、大勢投手が3点のリードを守り切れず、逆転負けとなった巨人。橋上秀樹監督代行は「最後締めくくりをしっかりできなかったのはこちらの反省だと思います」と述べました。「勝ち試合だったのにファンの方を含めて申し訳なかったなと思います」エラーが絡んでの逆転劇。橋上監督代行は「しっかり守るということは今のチームの基本」と前置きしながらも、「もちろんミス