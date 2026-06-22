「ヤクルト１−２広島」（２１日、神宮球場）鯉党はカープの勝利に熱狂じゃ〜！広島の先発・岡本駿投手（２４）が６回３安打１失点で、チーム単独トップとなる６勝目を挙げた。父の日に立ったマウンドで好投を披露し、登板前に言及していたサッカー日本代表との“Ｗ勝利”も果たした。チームはリーグ戦再開一発目のカードで勝ち越しに成功。ヤクルト戦カード勝ち越しは、鬼門でもあった神宮での対戦も含めて昨年５月以来となっ