私はエリカ。友人から「弱小バスケ部だから練習しなくていいし、先生もサボりを容認してくれている」と聞いて、バスケ部に入りました。最初はみんなでおしゃべりしたり先生と盛り上がったりと、楽しい部活生活を満喫していました。しかし真面目な部員のアイが、私たちにキツい口調で注意するようになりました。先生は何も言わないのに……。アイだけが口うるさく注意してくるので、私はだんだんイライラしはじめて、「こんなはずじ