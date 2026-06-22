＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞山下美夢有が5打差の7位から出た最終日に「64」を記録。トータル17アンダーで並んだロティ・ウォード（イングランド）とのプレーオフを1ホール目で制し、昨年の「メイバンク選手権」以来となる米ツアー通算3勝目を挙げた。優勝を決めた時には、右手で力強いガッツポーズも飛び出す優勝劇。大会を中継するU-NEXTのインタビューで