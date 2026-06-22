プロ野球 パ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。首位西武は3位オリックスに勝利しカード勝ち越し。4回に渡部聖弥選手の5号3ランなどで一挙5点を先制。先発の渡邉勇太朗投手は6回3失点にまとめ、終盤はリリーフ陣の無失点リレーで逃げ切りました。敗れたオリックスは9回に一発出れば逆転サヨナラの場面を作るも及びませんでした。2位ソフトバンクは4位日本ハムに大勝しました。栗原陵矢選手が両リーグ最速の20号ホームラン