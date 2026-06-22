アメリカとイランによる戦闘終結にむけた覚書の署名後、初めてとなる代表団の直接協議がスイスで始まりました。アメリカバンス副大統領「我々の目標はとてもシンプルだ。外交を通じ、共に協力し中東を変革する」アメリカとイランは21日、スイス中部ビュルゲンシュトックで、仲介国のパキスタンとカタールを交えた4者協議を開きました。アメリカの代表団のトップを務めるバンス副大統領は、協議に先立ち、「イラン側が長期的に