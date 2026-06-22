イギリスのスターマー首相が22日にも辞意を表明する見通しだと、複数の現地メディアが報じています。オブザーバー紙などの現地メディアは21日、スターマー首相が退任時期を発表する準備を進めていて、早ければ22日にも辞意を表明する見通しだと報じました。スターマー首相は今月、「有力な後任候補」とされているアンディ・バーナム氏がイギリス中部・メイカーフィールド選挙区で行われた下院補選で勝利し国政に復帰した際に、「決