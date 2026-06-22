◇プロ野球セ・リーグ中日5-3巨人（6月21日、東京ドーム）甲斐拓也選手が昇格し、キャッチャー4人体制になったことについて、巨人の橋上秀樹監督代行が試合後にその意図を説明しました。「キャッチャー登録の選手2人が頭からいってますので、実質キャッチャー3人ではなかなか足りなくなる可能性がある。そういったことを含めての４人目の甲斐選手です」大城卓三選手と岸田行倫選手の打撃は捨てがたく、どちらかをファーストで起