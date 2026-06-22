名曲を歌いつなぐ恒例企画が今年も――7月4日に放送される日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』(13:30〜)で、昨年復活した「シャッフルメドレー」の実施が今年も決定。NEWS、timelesz、中島健人、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanが参加する。『THE MUSIC DAY 2026』○名曲を歌いつなぐシャッフルメドレー今年の『THE MUSIC DAY』は、「THE 夏!THE ライブ!THE MUSIC DAY!」を掲げ、総