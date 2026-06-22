モデルでタレントの森星が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。森星＝テレビ朝日提供日本を代表するファッションデザイナー・森英恵さんを祖母に持つ星。祖母への敬意を込め、祖母が生前にデザインしたスーツを着こなして登場する。星が現在夢中になっているのが、日本の伝統技術である“漆”だそうで、割れた花瓶の修復を機に漆の魅力にどっぷりとハマり、職人のもとへ自