西武ライオンズが強い。交流戦で14勝3敗1分と歴代最高勝率.824で球団史上初の優勝を飾り、ペナントレースでも首位を快走。その原動力のひとつとなっているのが、守護神を務める甲斐野央だ。150キロ中盤を常時超える直球とスライダー、フォークを武器にシーズン28試合登板で1勝2敗5セーブ16ホールド、防御率2.10をマーク。交流戦のV投手にもなった。ソフトバンクにFA移籍した山川穂高の人的補償で加入し、移籍3年目を迎えてブルペ