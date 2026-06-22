三重県は全国で初めて刑事罰付きのカスタマーハラスメント防止条例の最終案を公表した。悪質なカスハラに対し、知事の「禁止命令」に従わなかった場合には罰金を科すという踏み込んだ内容だ。もっとも、実効性のあるカスハラ対策条例はすでに県内で先行している。2025年4月に施行された桑名市の条例では、悪質な行為者に警告を行い、改善されない場合は氏名を公表する。実際に氏名を公表された人はいるのか。市の担当者に話を