1967年から定員3,000人を割っていない1877（明治10）年に国内初の近代的な大学として設立された東京大学。入試の難易度はもとより、学生の学力も、研究水準も、国内最高峰であることに異論をはさむ人はいないだろう。英国の高等教育専門誌「Times Higher Education」による2026年版の「THE世界大学ランキング」では26位につけている。【写真を見る】なぜ？それでも人口を増やし続ける「地方都市」の秘密そんな東大について、い